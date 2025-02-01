وصول رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" لحضور أولى جلسات محاكمته

كتب- أحمد عادل:

وصل رجل الأعمال "ر. ح."، المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، إلى محكمة القاهرة الجديدة لحضور أولى جلسات محاكمته، بعد استيلائه على شيك بقيمة 13 مليون جنيه عقب الاتفاق معه على استيراد سيارة من الخارج وعدم الوفاء بالتزامه.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي، ورجل الأعمال، في البلاغ المقدم من الأول، والذي يتهم فيه الأخير بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه بزعم جلب سيارة من الخارج.

وقال "أفشة" في التحقيقات إنه حرر شيكًا بمبلغ 13 مليون جنيه للمتهم بناءً على ثقة مسبقة لاستيراد سيارة خاصة من الخارج، إلا أنه فوجئ بعدم جلب السيارة وعدم رد المبلغ، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع المتهم أكثر من مرة لحل الأزمة وديًا، لكنه لم يستجب، ما دفعه إلى تحرير محضر ضده.

وخلال التحقيقات، أنكر رجل الأعمال "ر. ح." الاتهامات الموجهة إليه، موضحًا أنه كان بالفعل يستعد لجلب السيارة، لكن طرأت ظروف حالت دون ذلك، مؤكدًا عدم نيته الاحتيال أو الاستيلاء على المبلغ.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب البلاغ الذي تقدم به "أفشة"، حيث اتهمه بالنصب والمماطلة في إعادة المبلغ أو تسليم السيارة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع وأقوال الشهود في القضية.