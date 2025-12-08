كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص يتعدى على سيدتين بالضرب بعصا خشبية في دمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، عندما تبلغ قسم شرطة دمياط الجديدة بوقوع مشاجرة بين طرف أول: سيدتين مصابتين بجروح متفرقة، وطرف ثانٍ: عامل مصاب بجروح في الوجه، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، إثر خلافات الجيرة بينهم.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة العامل العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

