10 صور لاحتفال عمر مرموش بحفل خطوبته

كتب - يوسف محمد:

12:56 ص 09/12/2025
شارك نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة خطيبته.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة خطيبته، خلال تواجدهما معا داخل مركب في النيل وكتب: "حلمي أصبح حقيقة".

وكان مرموش احتفل بحفل خطوبته، على فتاة تدعى جيلان الجباس في مدينة أسوان، في شهر نوفمبر الماضي 2025.

وخطيبة مرموش جيلان الجباس، تعمل في مجال الموضة والتسويق، تخرجت من جامعة ساسكس البريطانية في عام 2021، وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال الإعلام والاتصال.

وفي سياق متصل، يستعد عمر مرموش رفقة فريقه مان سيتي، لملاقاة نظيره ريال مدريد غدا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

مرموش وخطيبته عمر مرموش منتخب مصر مان سيتي خطوبة مرموش

