صرخة طفلة تنقذها من أنياب جارها المتحرش بالجيزة

كتب : محمد شعبان

09:47 م 07/12/2025

ظاهرة التحرش بالأطفال- تعبرية

كان يومًا عاديًا تحول إلى كابوس في ثوانٍ. بقلب يخفق بالخوف والغضب، توجه موظف إلى قسم شرطة أوسيم شمال الجيزة برفقة ابنته الصغيرة.

السبب؟ موظف على المعاش حاول تجاوز كل الحدود. على سلم العقار، اقترب من الطفلة، حاول تقبيلها، ومحاولة خلع بنطالها في لحظات صادمة لا يمكن تصورها.

إنقاذ في اللحظة الأخيرة

الأب تدخل سريعا وأوقف المحاولة، وحمل ابنته نحو الأمان، متوجهًا مباشرة إلى الشرطة. بلاغ فوري تم تحريره، ليوجه مدير المباحث الجنائية بالجيزة ببدء التحقيقات على الفور.

لم يتأخر ضباط مباحث القسم وألقوا القبض على المتهم لترحيله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

