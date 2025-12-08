تجديد حبس شاب لاتهامه بالتعدي جنسيًا على نجلة زوجته بحلوان

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات، حبس شاب لاتهامه بالتعدي جنسيًا على نجلة زوجته بحلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة عمرها 42 عامًا وبرفقتها نجلتها 16 عامًا، واتهمت زوجها وعمره 23 عامًا بالتعدي جنسيًا على الأبنة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن علاقة عاطفية بين المتاهم والمبلغة والتي تكبره بـ 19 عامًا وعاش برفقتها مع ابنتها من زوجها الأول والبالغة من العمر 16 عامًا، وتقرب من نجلة زوجته وعاشرها معاشرة الأزواج وقامت الزوجة بإبلاغ قسم شرطة حلوان بالواقعة، وألقي القبض على المتهم وجار عمل التحريات ومناقشة المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اقرأ أيضًا:

حبس واستدعاء.. 5 قرارات من النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان |مستند