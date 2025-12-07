تفاصيل فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض في بورسعيد

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الشرق بحدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما مصاب بجرح طعنى تعديا خلالها على بعضهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة أحدهما لخلافات حول توقف أحدهما رفقة صديقته أمام محل عمل الآخر.

وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما قطعتي سلاح أبيض المستخدمين فى التعدي، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.