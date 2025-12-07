الداخلية تضبط هاربًا من 9 أحكام قضائية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت خلاله صاحبة الحساب بتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد أحد الأشخاص.

وبالفحص تبين أن المشكو في حقه مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية مختلفة (تبديد، مستأنف، جزئي)، وتم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

