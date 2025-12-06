ضبط 3 أشخاص بتهمة اختراق حسابات وسرقة أموال المواطنين بالمنيا

تمكنت مديرية أمن المنيا، من ضبط عامل وسيدتين مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بتضرره من سرقة حسابات والدته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فتحها روابط مجهولة المصدر على هاتفها.

وأفاد البلاغ بأن المتهمين انتحلوا شخصية الضحية وتواصلوا مع معارفها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مطالبينهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.

وبالفحص، عُثر بحوزة المتهمين على 5 هواتف محمولة وجهازين تابلت، وفحصهم كشف عن أدلة تؤكد تورطهم فى ارتكاب 10 وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي باشرت التحقيق لتحديد كافة أوجه نشاطهم الإجرامي وملاحقة شركائهم المحتملين.