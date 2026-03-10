محاكمة مستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال اليوم

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال.

تفاصيل محاكمة مستريح السيارات

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عاقبت رجل الأعمال أمير الهلالي "مستريح السيارات" في إحدى القضايا المتهم فيها بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأقل من أسعار السوق، بالحبس سنتين وكفالة 300 ألف جنيه.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب خارج البلاد.

وقد قامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

