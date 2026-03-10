طلبت جهات التحقيق في الجيزة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول واقعة إنهاء فتاة حياتها، بإلقاء نفسها من أعلى عقار في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لمرورها بأزمة نفسية.

تفاصيل مصرع فتاة في أبو النمرس

واستدعت النيابة أسرة الفتاة المتوفاة لسؤالهم حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وأمرت بتفريغ هاتفها وإعداد تقرير كامل عنه لاستكمال التحقيقات.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الفتاة، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيًا.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا بسقوط فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، من أعلى عقار في أبو النمرس.

حرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

