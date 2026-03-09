إعلان

قضاة مجلس الدولة يتبرعون بـ٤ ملايين جنيه لدعم مستشفى أبو الريش الجامعي

كتب : محمود الشوربجي

10:29 م 09/03/2026

مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة، أن قضاة وقاضيات المجلس واصلوا عطائهم الوطني والإنساني من خلال التبرع بمبلغ أربعة ملايين جنيه لصالح مستشفى أبو الريش الجامعي بالمنيرة، دعمًا للخدمات الطبية المقدمة للأطفال.

وجاءت المبادرة في إطار إطلاق عدد من المبادرات ذات الطابع الإنساني والخيري لدعم قطاعات الصحة والخدمة المجتمعية وتعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

ووافق أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، على المشاركة في دعم مستشفى أبو الريش الجامعي، نظرًا لما تقدمه من خدمات إنسانية وطبية للمواطنين، وتحملها عبئًا كبيرًا في تقديم العلاج المجاني والمتخصص للأطفال.

وتضمن القرار التبرع بمبلغ يتجاوز أربعة ملايين جنيه من الحساب الخاص بنظام التكافل الاجتماعي لمستشاري مجلس الدولة، إلى جانب استقطاع مبلغ شهري من رواتب قضاة وقاضيات المجلس للتبرع لصالح الجهات والمستشفيات التي يحددها المجلس الخاص للشؤون الإدارية بشكل دوري.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص مجلس الدولة على القيام به جنبًا إلى جنب مع رسالته القضائية، تأكيدًا لالتزامه بالمشاركة في دعم قيم التكافل والتضامن الإنساني وخدمة المجتمع.

قضاة وقاضيات مجلس الدولة جلس الدولة ستشفى أبو الريش الجامعي

