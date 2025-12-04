وظائف جديدة في النيابة الإدارية لدفعة 2024.. (الشروط والأوراق المطلوبة)

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية.



وأكدت النيابة الإدارية أن عملية التسجيل للتقديم في المسابقة ستتم إلكترونيًا فقط، حيث يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، ثم يقوم بطباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء كافة البيانات اللازمة.



ويستمر فتح باب التسجيل الإلكتروني من 15 ديسمبر 2025 وحتى 30 ديسمبر 2025، ويشترط في المتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا مايلي:

1- الا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

2- الا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 26/12/2025 تاريخ أخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية | واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم اجراؤها لدى شغل الوظيفة.

5- أن يجتاز المتقدم جميع الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة وفقا للضوابط والشروط التي يقررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.



وأوضحت النيابة أن المتقدمين مطالبون بسحب الملفات واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا لما هو معلن على الموقع الرسمي، ثم تقديمها بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة، وذلك خلال الفترة من 3 يناير 2026 وحتى 29 يناير 2026، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا.



وأضافت النيابة الإدارية أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لضمان تنظيم عملية التقديم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط والإرشادات الواردة في الإعلان الرسمي.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة الإدارية على اختيار أفضل العناصر الشابة القادرة على تحمل مسؤولية العمل القضائي في الدفاع عن المال العام وتحقيق الانضباط الإداري داخل مؤسسات الدولة.



