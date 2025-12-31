فيديو فضحهم.. سقوط متعاطي المخدرات في قبضة مباحث عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في المقطع، وعددهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهتهم أقروا بتعاطي المواد المخدرة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

