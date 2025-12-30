إعلان

حبس 4 متهمين 3 سنوات للاحتيال على المواطنين بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:35 م 30/12/2025

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
قضت محكمة الجنح بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم بدفع تعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لكل مجني عليه، بعد ثبوت تورطهم في جرائم احتيال استهدفت عدة مواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بجمع البطاقات الشخصية لعدد من الضحايا، والتقدم بها عبر موقع وتطبيق للحصول على تمويلات مالية كبيرة، وصلت في بعض الحالات إلى 600 ألف جنيه للفرد الواحد، دون علم أو موافقة أصحاب البيانات، بينما حصل الضحايا على سلع زهيدة مثل هواتف محمولة أو أجهزة كهربائية بسيطة، لا تتناسب مع قيمة التمويلات المسجلة بأسمائهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين نظموا حملة وهمية لتوزيع جوائز في مناطق شعبية، مستعينين بسيدة وابنتها وموظف بإحدى الشركات لتسهيل عمليات الشراء الوهمية، مستخدمين بيانات الضحايا لإتمام التعاقدات والاستيلاء على الأموال والسلع.
وأدى ذلك إلى تسجيل 15 حالة ضحايا تكبدوا أضرارًا مالية وملاحقات قانونية، فيما تولت النيابة التحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحكمة، التي أصدرت الحكم اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتيال على المواطنين الجيزة محكمة الجنح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟