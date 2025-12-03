إعلان

الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 53 شكوى خلال اليوم الأول للتصويت

كتب : صابر المحلاوي

09:19 م 03/12/2025

المستشار أحمد بندارى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الملغاة، وجولة الإعادة بدائرة إطسا بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القاضي أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول للانتخابات، إن الهيئة تلقت 53 شكوى وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط ونزاهة.

وأضافت الهيئة أنها تتابع لحظة بلحظة تفاصيل عملية التصويت في جميع اللجان، مع حرصها على توفير بيئة آمنة للناخبين وضمان سهولة الوصول إلى اللجان، واستمرارية العمليات الانتخابية دون معوقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الفيوم انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان