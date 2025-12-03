إعلان

حكم قضائي ضد المتهمين بتزوير شيك بنكي باسم المطربة "بوسي"

كتب : أحمد عادل

04:18 م 03/12/2025

المطربة بوسي

قضت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، في واقعة تزوير شيك بنكي منسوب للفنانة بوسي بقيمة 6 ملايين جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدّمه المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع الفنانة بوسي، بعد اكتشاف صدور حكم غيابي بحبسها في جنحة شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أي تعاملات بينها وبين مقدّم البلاغ.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلّوا شيكات موقّعة على بياض كانت بحوزة طليق الفنانة الراحل، وقاموا بتدوين بيانات ومبالغ غير حقيقية عليها، ثم حرروا محاضر ادعاء كاذبة ضد بوسي بهدف ابتزازها.

واعترف المتهم الرئيسي بأن الواقعة جرت بالاتفاق على رفع دعوى بالشيك الثالث مقابل حصوله على 100 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل المطربة بوسي بعد ضبطها في مطار القاهرة ومنعها من السفر إلى دولة الإمارات، لصدور أحكام قضائية ضدها في قضية شيكات.

بوسي تزوير شيك بنكي محكمة القاهرة الجديدة

