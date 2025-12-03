الأمن يضبط 5 أشخاص يروّجون كروت دعائية انتخابية بدمنهور

نجحت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة في ضبط 5 أشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية.

دعاية خاصة

عُثر بحوزة المتهمين على عدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين، كانت معدة لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



اقرأ أيضا



جريمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها







النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند







تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري



