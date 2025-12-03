إعلان

الأمن يضبط 5 أشخاص يروّجون كروت دعائية انتخابية بدمنهور

كتب : علاء عمران

01:49 م 03/12/2025

المتهمين

نجحت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة في ضبط 5 أشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية.
دعاية خاصة
عُثر بحوزة المتهمين على عدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين، كانت معدة لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.


الخدمات الأمنية دوائر الانتخابية قسم شرطة دمنهور

