أموال وكروت دعائية.. ضبط 14 متورطًا بمحاولات التأثير على الناخبين في 3 محافظات

كتب : أحمد أبو النجا

03:28 م 28/12/2025 تعديل في 03:31 م
واصلت وزارة الداخلية متابعة العملية الانتخابية اليوم الأحد، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين في محافظات البحيرة وقنا وسوهاج، لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين محددين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظة البحيرة

في محافظة البحيرة، تم ضبط شخص بمحيط دائرة إدكو أثناء تجوله في سيارة "ميكروباص" لحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية. كما ضبط شخص آخر في دمنهور وبحوزته كروت دعائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين، بالإضافة إلى شخص آخر بشبراخيت وبحوزته مبالغ مالية لتوجيه التصويت لصالح مرشح محدد.

محافظة قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية في مركز الوقف شخصًا وبحوزته بطاقات شخصية لعدد من المواطنين وكروت دعائية لحثهم على التصويت لصالح مرشح معين، كما تم ضبط شخصين في دشنا وبحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين. كما تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط شخص وأربع سيدات بمحيط الدائرة وبحوزتهم بطاقات شخصية خاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين محددين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة سوهاج

في سوهاج، كشف فحص فيديو متداول قيام شخصين بتجميع ناخبين لتوجيههم للتصويت لصالح مرشح محدد في مركز طما، وضبط شخص آخر بمركز العسيرات أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين. جميع المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا، موزعين على 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط منافسة قوية وحملات أمنية مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كروت دعائية التأثير على الناخبين وزارة الداخلية انتخابات مجلس النواب 2025

