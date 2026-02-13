إعلان

ادعى نفوذاً بشركة الكهرباء.. ضبط شاب متهم بالنصب على المواطنين في القاهرة

كتب : صابر المحلاوي

10:10 م 13/02/2026

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة بعد تورطه بالنصب على المواطنين من خلال ادعائه العمل بإحدى شركات الكهرباء وامتلاكه نفوذاً مزعوماً وقدرته على توصيل عدادات كهرباء "كودية" لكافة الوحدات السكنية.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل المواطنين وحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تركيب 18 عدادًا بوحدات سكنية في عقار مملوك له، دون أن يكون لديه أي صلة بالشركة أو الصلاحيات القانونية لذلك.

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي وأقرت التحقيقات بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة القضية.

