كسر خط رئيسي وهبوط أرضي يتسبب في انقطاع المياه بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، الجمعة، عن تعرض خط مياه رئيسي قطر 600 مليمترًا لكسر مفاجئ، نتيجة هبوط أرضي بمنطقة دوران الـ47 عمارة، ما أدى إلى توقف محطات المياه وانقطاع الخدمة عن المدينة.

وأكدت الشركة عبر بيان صادر عنها أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قياداتها وفرق الطوارئ إلى موقع الكسر، وجرى الدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة لبدء أعمال الإصلاح على الفور.

وقالت الشركة إن أعمال الصيانة تُجرى على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية.