اليوم.. محاكمة 15 متهمًا بخلية "مدينة نصر" أمام جنايات بدر

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 15 متهمًا في القضية رقم 19632 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، لاتهامهم بتكوين والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير 2020، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث أسس المتهم الأول جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إلى المتهمين الأول والثاني ومن السادس حتى الأخير اتهامات بتمويل الإرهاب.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس تهم التحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب، فيما وُجه للمتهم الرابع اتهام بحيازة سلاح تقليدي بقصد استخدامه في ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.