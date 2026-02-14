محاكمة 6 متهمين بخلية "داعش المعادي".. السبت

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي يعتنق أفكار "داعش".

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول يواجه أيضًا تهم حيازة أسلحة نارية، بينما وُجهت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أُسندت للمتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في نشاط جماعة إرهابية، كما يواجه المتهم الثاني اتهامًا إضافيًا بحيازة أسلحة نارية.