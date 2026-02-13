ضبط مدير كيان تعليمي وهمي نصب على المواطنين في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بعد تورطه فى إدارة نشاط وهمى لاستغلال المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية مزعومة.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام المتدربين بأن هذه الشهادات تمنحهم فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وهو ما يُشكل جريمة نصب واستيلاء على أموال المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير وبحوزته عدد من الشهادات المزورة، استمارات التحاق بالكيان، 6 أكلاشيه باسم الكيان، إيصالات تحصيل الرسوم، وكارنيهات منسوبة للكيان، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.