إعلان

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي نصب على المواطنين في القاهرة

كتب : مصراوي

10:10 م 13/02/2026

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بعد تورطه فى إدارة نشاط وهمى لاستغلال المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية مزعومة.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام المتدربين بأن هذه الشهادات تمنحهم فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وهو ما يُشكل جريمة نصب واستيلاء على أموال المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير وبحوزته عدد من الشهادات المزورة، استمارات التحاق بالكيان، 6 أكلاشيه باسم الكيان، إيصالات تحصيل الرسوم، وكارنيهات منسوبة للكيان، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيان تعليمي وهمي شرطة مدينة نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"الجينز".. نسرين أمين تخطف الأنظار في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

بـ"الجينز".. نسرين أمين تخطف الأنظار في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زاهي حواس: "أوحش حاجة حصلت في حياتي إني بقيت وزير"
أخبار مصر

زاهي حواس: "أوحش حاجة حصلت في حياتي إني بقيت وزير"
"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك
رياضة محلية

"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أجانب في أسوان
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أجانب في أسوان
ترامب: هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة قرب إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة قرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان