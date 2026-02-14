مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

زد

جميع المباريات

"دوري أبطال وكونفدرالية".. مواعيد مباريات اليوم السبت القنوات الناقلة

كتب : مصراوي

04:00 ص 14/02/2026

كرة قدم

تقام اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم السبت، مجموعة من اللقاء القوية في كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم السبت كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا

صن داونز ضد مولودية الجزائر، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 2"

الهلال ضد سانت إيلوي لوبوبو، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 3"

سيمبا ضد ستاد مالي، 6 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 6"

الترجي ضد بترو أتليتكو، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

نهضة بركان ضد ريفرز يونايتد، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

بيراميدز ضد باور ديناموز، 9 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 4"

الدوري الإسباني

إسبانيول ضد سليتا فيجو، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 5"

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيش، 7.30 مساءً

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

كأس الكونفدرالية الأفريقية

المصري البورسعيدي ضد زيسكو الزامبي، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

الزمالك ضد كايزر تشيفز، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

اتحاد الجزائر ضد أولمبيك أسفي، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ، 4.30 مساءً

هوفنهايم ضد فرايبورج، 4.30 مساءً

هامبورج ضد يونيون برلين، 4.30 مساءً

فرانكفورت ضد مونشنجلادباخ، 4.30 مساءً

باير ليفركوزن ضد سانت باولي، 4.30 مساءً

لايبزج ضد فولفسبورج، 4.30 مساءً

شتوتجارت ضد كولن، 7.30 مساءً

كأس مصر

حرس الحدود ضد زد، 2.30 ظهرا، "أون سبورت"

الدوري السعودي

الرياض ضد الخليج، 3.55 دقيقة عصرا، "الثمانية"

النجمة ضد الخلود، 5.35 دقيقة مساءً، "الثمانية"

النصر ضد الفتح، 7.30 مساءً، "الثمانية"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم السبت دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الزمالك وكايزر تشيفز

