إعلان

مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

كتب : رامي محمود

06:28 ص 14/02/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق السبخاوية – كفر الأطرش، بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، في حادث مأساوي وقع على الطريق.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة شربين بانقلاب سيارة ملاكي على طريق السبخاوية – شربين، ووجود متوفين ومصابين. وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، بقيادة الرائد أحمد عوض رئيس المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص تبين انقلاب السيارة وبداخلها عدد من الركاب.

وأسفر الحادث عن وفاة: أحمد ماضي مجدي سلامة، 11 عامًا، وجمال محمد أحمد ماضي، 20 عامًا.

فيما أصيب كل من: فارس فضل أحمد محمد، 14 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالظهر والكتفين واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعبدالله المهدي محمد عبدالوهاب، 23 عامًا، بكدمات وسحجات بالرأس والوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد أحمد فضل، 22 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه استرواح هوائي بالصدر واشتباه ارتشاح بالبطن، ومحمد رضا عبدالمعطي، 20 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات بالصدر.

جرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخصين إصابة 4 انقلاب سيارة الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
مسؤولان أمريكيان يكشفان استعداد الجيش لعمليات متواصلة ضد إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولان أمريكيان يكشفان استعداد الجيش لعمليات متواصلة ضد إيران
حدث بالفن| رقصة رومانسية بين أروى جودة وزوجها وفنان يطالب بفضح المتحرشين
زووم

حدث بالفن| رقصة رومانسية بين أروى جودة وزوجها وفنان يطالب بفضح المتحرشين
ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان