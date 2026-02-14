مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق السبخاوية – كفر الأطرش، بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، في حادث مأساوي وقع على الطريق.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة شربين بانقلاب سيارة ملاكي على طريق السبخاوية – شربين، ووجود متوفين ومصابين. وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، بقيادة الرائد أحمد عوض رئيس المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص تبين انقلاب السيارة وبداخلها عدد من الركاب.

وأسفر الحادث عن وفاة: أحمد ماضي مجدي سلامة، 11 عامًا، وجمال محمد أحمد ماضي، 20 عامًا.

فيما أصيب كل من: فارس فضل أحمد محمد، 14 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالظهر والكتفين واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعبدالله المهدي محمد عبدالوهاب، 23 عامًا، بكدمات وسحجات بالرأس والوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد أحمد فضل، 22 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه استرواح هوائي بالصدر واشتباه ارتشاح بالبطن، ومحمد رضا عبدالمعطي، 20 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات بالصدر.

جرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.