إعلان

محاكمة 60 متهمًا بالهيكل الإداري لـ"جماعة إرهابية"

كتب : مصراوي

07:00 ص 14/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، نظر محاكمة 60 متهمًا في القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع، لاتهامهم بالانضمام إلى الهيكل الإداري لجماعة إرهابية.

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 6 نوفمبر 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس عشر حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت للمتهمين من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكم بدر الهيكل الإداري للجماعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| رقصة رومانسية بين أروى جودة وزوجها وفنان يطالب بفضح المتحرشين
زووم

حدث بالفن| رقصة رومانسية بين أروى جودة وزوجها وفنان يطالب بفضح المتحرشين
"تحت شعار كامل العدد"..تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح حفل "أصالة" في "موسم الرياض"
زووم

"تحت شعار كامل العدد"..تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح حفل "أصالة" في "موسم الرياض"
الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان