محاكمة 60 متهمًا بالهيكل الإداري لـ"جماعة إرهابية"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، نظر محاكمة 60 متهمًا في القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع، لاتهامهم بالانضمام إلى الهيكل الإداري لجماعة إرهابية.

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 6 نوفمبر 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس عشر حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت للمتهمين من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.