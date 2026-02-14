إعلان

6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب : مصراوي

06:00 ص 14/02/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة وقيم الدرجات المتوقع انخفاضها عن القيم الحالية.

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدلات تتراوح ما بين 6:5 درجات على أغلب الأنحاء بداية من الثلاثاء 17 فبراير.

وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء

و بخصوص حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت قالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر مائي للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء و نشاط لحركة الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

اقرأ أيضًا:
حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

