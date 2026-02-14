6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة وقيم الدرجات المتوقع انخفاضها عن القيم الحالية.

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدلات تتراوح ما بين 6:5 درجات على أغلب الأنحاء بداية من الثلاثاء 17 فبراير.

وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء

و بخصوص حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت قالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر مائي للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء و نشاط لحركة الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

