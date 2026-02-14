اليوم.. 32 متهمًا في قضية "خلية اللجان المالية" أمام الجنايات

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 32 متهمًا في القضية رقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان المالية".

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2008 وحتى 30 مايو 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت للمتهمين جميعًا اتهامات بتمويل الإرهاب، فيما أُسند للمتهم الخامس تهمة إذاعة أخبار كاذبة من الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم العام.