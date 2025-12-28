إعلان

وزير الداخلية يصدر قرارًا بإبعاد مواطن صيني عن البلاد (تفاصيل)

كتب : أحمد أبو النجا

11:36 ص 28/12/2025

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2181 لسنة 2025، القاضي بإبعاد المواطن الصيني "لانغ دينغ" (LANG, DING) خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 20 نوفمبر 2025.

ونص القرار على إبعاد المذكور، صيني الجنسية، مواليد 17 يناير 1976، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما كلف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بتنفيذ القرار، على أن يُنشر في الوقائع المصرية.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الداخلية مواطن صيني الإدارة العامة للجوازات والهجرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة