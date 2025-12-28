وزير الداخلية يصدر قرارًا بإبعاد مواطن صيني عن البلاد (تفاصيل)

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2181 لسنة 2025، القاضي بإبعاد المواطن الصيني "لانغ دينغ" (LANG, DING) خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 20 نوفمبر 2025.

ونص القرار على إبعاد المذكور، صيني الجنسية، مواليد 17 يناير 1976، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما كلف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بتنفيذ القرار، على أن يُنشر في الوقائع المصرية.

