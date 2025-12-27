دعاية ووجبات للناخبين.. ضبط 3 أشخاص يديرون حملة تصويت بالمنيرة الغربية

كتب- أحمد أبو النجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة 3 أشخاص كانوا يديرون نقطة حشد للناخبين حول الدائرة، وبحوزتهم أوراق دعائية خاصة بإحدى المرشحات تتضمن برنامجها الانتخابي ورمزها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الوجبات الغذائية المعدة لتوزيعها على المواطنين لتحفيزهم على الإدلاء بأصواتهم لصالحها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي من خلال 1694 لجنة اقتراع فرعية.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية بمحافظات الجيزة وقنا وسوهاج والبحيرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم.