إيران تطلق الموجة الـ18 من عملية الوعد الصادق"4"

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ18 من عملية الوعد الصادق"4" رداً على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران.

إيران تستهدف أكثر من 10 سفن وناقلات نفط

وقال التلفزيون الإيراني، أن قواته المسلحة نجحت في استهداف أكثر من 10 سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز منذ بداية الحرب.

إيران تعلن إسقاط 6 مسيرات من طراز هرمس

وأكد الجيش الإيراني، أنه إسقاط 6 مسيرات اليوم من طراز هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان في الغرب.

إيران تهدد باستهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم

وكانت هددت إيران باستهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم إذا تعرضت سفارتها في بيروت لأي هجوم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي: "إذا استهدفت إسرائيل سفارة طهران في لبنان فسنستهدف سفاراتها".

وأضاف شكارجي، أن إيران لم تستهدف حتى الآن بعثات إسرائيل الدبلوماسية "مراعاة لظروف دول العالم.

وأكد المتحدث الإيراني أن أي استهداف إسرائيلي للبعثة الإيرانية في بيروت سيقابل برد مباشر يشمل جميع السفارات الإسرائيلية.