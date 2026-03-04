أعلن الجيش الإيراني، عن نجاح أنظمة الدفاع الجوي المحلية في إسقاط 6 طائرات مسيّرة إسرائيلية معادية، غالبيتها من طراز "هيرمس"، فوق مناطق أصفهان وكردستان والعاصمة طهران، وذلك عبر الشبكة المتكاملة لمقر الدفاع الجوي المشترك.

هجوم شامل "برا وبحرا وجوا"

في بيان عسكري عاجل نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، كشف الجيش عن تنفيذ هجمات واسعة بالمسيّرات والصواريخ، انطلقت من مناطق مختلفة بالبلاد، استهدفت بشكل مباشر القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى أهداف محددة داخل إسرائيل.

تنسيق عسكري واسع

ذكر البيان، أن الهجمات الهجومية نفذتها القوات البرية والبحرية والجوية بشكل متزامن، في حين تولت قوات الدفاع الجوي والشرطة والجيش مهمة التصدي للمسيّرات المتسللة وإسقاطها قبل الوصول لأهدافها، مشددا على أن العمليات العسكرية الإيرانية "لا تزال مستمرة".



في غضون ذلك، وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه سيطلق "أعنف العمليات الهجومية" ضد الاحتلال الإسرائيلي وقواعد الأمريكيين، مستنكرا في بيان رسمي الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها واشنطن وتل أبيب، ومؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه"، في تصعيد يُنذر بانفجار شامل.



يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.