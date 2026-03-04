توفي المستشار شريف عبدالوارث فارس حنيش، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأربعاء"، بعد وعكة صحية تعرض لها.

كان رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم الأحد الماضي استدعت نقله إلى قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات مسقط رأسه مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ليتلقى العلاج فيه، وتوفي متأثرًا بوعكته خلال تلقيه العلاج.

تولى رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ مهام رئيس المحكمة عام 2023 كرئيسًا للدائرة الرابعة بجنايات كفر الشيخ، وبعد صدور قرار اعتماد دوائر مستأنفة في جنايات كفر الشيخ، وجنايات فوه جرى تعديل دوائر الجنايات في كفر الشيخ وأصبح الراحل المستشار شريف عبدالوارث فارس، رئيسًا للدائرة الأولى.

كما ترأس الراحل "الدائرة الأولى" في دور شهر فبراير 2026، وأصدر العديد من الأحكام الجنائية خلال انعقاد الدائرة لمباشرة أعمالها في دور شهر فبراير.