ضبط سيدة بتهمة ممارسة الدعارة في الدقهلية

كتب : صابر المحلاوي

10:20 م 11/02/2026

ضبط سيدة بتهمة ممارسة الدعارة في الدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن المشار إليه، حيث أمكن ضبط المتهمة وبصحبتها سيدتين وأحد الأشخاص، وتبين أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية. وبمواجهتهم أقروا بمزاولة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

