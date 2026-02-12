محمد صلاح يتخطى جيرارد ويحقق رقمًا تاريخيًا أمام سندرلاند

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح؟

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي بعدما سجل إنجازًا جديدًا خلال مواجهة فريقه أمام سندرلاند.

وقدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله فيرجيل فان دايك، الذي أحرز الهدف في الدقيقة 61، ليرفع بذلك رصيده من التمريرات الحاسمة في البريميرليج إلى 93.

وبهذا الرقم، تخطي رقم جيرارد وعادل صلاح إنجاز دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي السابق، ليأتي خلف الهولندي دينيس بيركامب صاحب الـ94 تمريرة حاسمة.

ويتصدر الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة برصيد 162 تمريرة حاسمة، يليه البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بـ119 تمريرة.

