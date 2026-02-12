مباريات الأمس
محمد صلاح يتخطى جيرارد ويحقق رقمًا تاريخيًا أمام سندرلاند

كتب : محمد عبد الهادي

12:18 ص 12/02/2026
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
    محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري
    محمد صلاح
    محمد صلاح من مران ليفربول

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي بعدما سجل إنجازًا جديدًا خلال مواجهة فريقه أمام سندرلاند.

وقدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله فيرجيل فان دايك، الذي أحرز الهدف في الدقيقة 61، ليرفع بذلك رصيده من التمريرات الحاسمة في البريميرليج إلى 93.

وبهذا الرقم، تخطي رقم جيرارد وعادل صلاح إنجاز دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي السابق، ليأتي خلف الهولندي دينيس بيركامب صاحب الـ94 تمريرة حاسمة.

ويتصدر الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة برصيد 162 تمريرة حاسمة، يليه البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بـ119 تمريرة.

محمد صلاح ليفربول رقم قياسي لمحمد صلاح سندرلاند ليفربول وسندرلاند

