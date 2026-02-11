إعلان

"خلع سلك الكهرباء".. تفاصيل فيديو سرقة شقة بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

10:16 م 11/02/2026

سرقة شقة - تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب حساب من قيام تشكيل عصابي بسرقة محتويات منزله بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 ديسمبر 2025، تلقى قسم شرطة الزقازيق بلاغًا من الشاكي يفيد بتعرض شقته الكائنة بدائرة القسم لواقعة سرقة، حيث استولى أحد الأشخاص على بعض الأسلاك الكهربائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن المسروقات التي تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

