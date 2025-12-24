إعلان

ادعت أن زوجها ضابط.. ضبط سيدة بتهمة سب "عامل إطارات" بالجيزة

كتب : علاء عمران

02:10 م 24/12/2025

المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال، مع الادعاء بأن زوجها ضابط شرطة بالجيزة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها الظاهرة في الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومتزوجة من عامل له معلومات جنائية.
وبمواجهتها، اعترفت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين عامل بأحد محال إطارات السيارات بسبب طلبه تحريك سيارتها من أمام المحل، فقامت بالتعدي عليه بالسب، وأدعت على غير الحقيقة كونها زوجة ضابط شرطة لتحسين صورتها أمام العاملين بالمحل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

