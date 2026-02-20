إعلان

لهيب شقة الأورمان يسفر عن مصابين بالهرم

كتب : محمد شعبان

11:24 ص 20/02/2026

حريق شقة سكنية

في لحظات حبست أنفاس المارة وسكان شارع اللبيني بالهرم غرب الجيزة، تحول هدوء الشارع إلى ساحة من الدخان الكثيف وأصوات سيارات الإسعاف، إثر اندلاع حريق مروع في شقة سكنية بالطابق السابع.

بشارع "أورمان أسفلت" أمام مدرسة الفراعنة، بدأ المشهد بتصاعد أدخنة سوداء غطت سماء المنطقة، حيث حاصرت النيران الطابق السابع في عقار مكون من 12 طابقا، مما أثار حالة من الذعر بين الجيران وطلاب المنطقة.

مكياج وقص شعر.. كواليس "فخ" الأب للانتقام من حبيب ابنته بمنشأة القناطر

ومع استغاثات الأهالي، هرعت قوات الحماية المدنية لسباق الزمن، ونجح رجال الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها للأدوار العليا، في معركة شرسة ضد ألسنة اللهب.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالات اختناق ونقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج. فيما باشرت المعمل الجنائي معاينة الموقع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق التي لم تتضح ملامحها بالكامل بعد.

حريق شقة حريق شقة بالهرم الحماية المدنية

