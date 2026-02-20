إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:44 ص 20/02/2026

أسعار الدواجن

ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 111.66 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 99.94 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.14 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن البيضاء سعر كيلو الدواجن البلدي

