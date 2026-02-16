إعلان

تفحم سيارة أعلى نفق الزعفران بالقاهرة

كتب : مصراوي

05:51 م 16/02/2026

تفحم سيارة سوزوكي

في مشهد أثار حالة من الترقب بين المارة وقائدي السيارات، تصاعدت ألسنة اللهب فجأة من مركبة أعلى نفق الزعفران، ما استدعى تحركًا عاجلًا للسيطرة على الموقف قبل امتداده.

ورد بلاغ يفيد باشتعال سيارة أعلى نفق الزعفران، التابع لدائرة قسم الوايلي، وسط كثافة مرورية معتادة بالمنطقة. وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في سيارة ماركة سوزوكي خالية من الركاب وقت الاشتعال، دون تسجيل أي إصابات.

تحركت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

