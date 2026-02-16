إعلان

محافظ القاهرة يُعين العدل نائبًا للمنطقة الغربية والشافعي للشمالية

كتب : مصراوي

06:13 م 16/02/2026

إبراهيم صابر محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:
قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تعيين الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

كما قرر المحافظ تعيين اللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مع استمرار م. منى البطراوى نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد صباح اليوم أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد تجديد الثقة به لتولي مهام محافظة القاهرة، مؤكدًا أنه وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بمحافظة القاهرة يعاهدون الرئيس على استمرار العمل الدؤوب والجاد لتحقيق رؤية الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وجودة حياة المواطن.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة نواب محافظ القاهرة حركة المحافظين

