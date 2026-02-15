قوافل المحافظات.. استخراج 6705 بطاقة رقم قومي و26 ألف "مصدر مميكن"

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، خاصة استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة.

وشملت القوافل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، ومطروح، وأسفرت جهودها عن استخراج 6705 بطاقة رقم قومي و26187 مصدر مميكن.

وبسبب الإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 14 فبراير 2026.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وقد أسفرت هذه الخدمة عن استخراج وتوصيل 1101 بطاقة رقم قومي و190 مصدر مميكن في نفس اليوم، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ولم يغفل القطاع الحالات الإنسانية من كبار السن وذوي الهمم والمرضى، حيث تم إرسال 53 مأمورية للمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقاتهم وتسليمها لهم.

كما واصل القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم تسليمها لـ 396 مواطنًا ومواطنة.

ولكبار السن وذوي الهمم، استمر المركز النموذجي في تلبية احتياجاتهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات رقم قومي لـ 375 مواطنًا ومواطنة.

وأشاد المواطنون بالإجراءات لما توفره من تيسير وسرعة في تقديم الخدمات، في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع كفاءة الخدمات الجماهيرية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.