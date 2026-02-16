عشرات العائلات الفلسطينية تطالب بالكشف عن مصير أبنائها المفقودين

(د ب أ)

طالبت عشرات العائلات الفلسطينية من ذوي المفقودين اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير أبنائهم الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، خلال وقفة احتجاجية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ورفع المشاركون صورا لذويهم المفقودين مكتوب عليها أسمائهم وتواريخ وأماكن اختفائهم مؤكدين أن غياب أي معلومات رسمية يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.

ودعت العائلات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والعمل على معرفة مصير أبنائهم، معتبرة أن هذا الحق مكفول بالقوانين الدولية ويعد مسؤولية إنسانية ملحة.

وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد المفقودين نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة يتراوح بين 8 آلاف و 11 ألف شخص، ولا تزال حالتهم مجهولة حتى الآن وسط دعوات متواصلة من المجتمع الدولي للكشف عن مصيرهم.

كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس الاحد أن إجمالي عدد القتلى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 601، فيما وصل عدد المصابين إلى 1607، إضافة إلى 726 حالة انتشال.

وارتفعت الحصيلة التراكمية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و61 1 قتيلا و171 ألفا و715 مصابا، بحسب بيانات الوزارة.