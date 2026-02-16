تفاصيل حريق مدرسة تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة

في تحرك سريع حال دون تفاقم الموقف، اندلع حريق داخل مبنى ملحق تحت الإنشاء بإحدى المدارس في القاهرة الجديدة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه بالكامل.

ورد إخطار من محيط مدرسة "كابيتال إنترناشونال سكول" منطقة اللوتس التابعة لدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، يفيد بنشوب حريق داخل مبنى ملحق بالمؤسسة التعليمية.

بحسب الإفادة الأولية، اشتعلت النيران في الدورين الثالث والرابع من عقار مكون من أربعة طوابق، مخصص لأعمال توسعة وملحق بالمبنى الرئيسي، وذلك أثناء مرحلة الإنشاء.

وأكدت المعاينة أن المدرسة خالية تمامًا من الطلاب، نظرًا لأن المبنى محل الحريق لا يزال تحت الإنشاء، ما أسهم في عدم وقوع أي إصابات بشرية.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها، فيما دخلت القوات مرحلة التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

تجري الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية أو أن الحادث نتج عن أسباب فنية تتعلق بأعمال الإنشاء.