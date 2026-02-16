نزاع على تليفون ينتهي بجريمة في المنيرة .. 18 فبراير الفصل في الدعوى

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة "كهربائي" في واقعة اتهامه بقتل "عبد الله.ت" ابن الجيران في منطقة المنيرة بإمبابة بسبب "تليفون سامسونج" قديم. إلى جلسة 18 فبراير الجاري للنطق بالحكم في الدعوى.

وفق أوراق الدعوى رقم 9454 لسنة 2025 جنايات إمبابة والمقيدة برقم 4093 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، فإن النيابة العامة وجهت للمتهم "رجب" فني كهربائي ـ تهمة قتل المجني عليه "عبد الله.ت" بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية دارت بينهما في منطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة بالجيزة.

وذكرت النيابة، أن الكهربائي، أشهر سلاح أبيض"نصل كتر" ـ دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية وباغت المجني عليه "عبد الله" ـ الذي كان يعمل لديه في المحل ـ بطعنتين نافذتين بسلاح أبيض أمام أهالي منطقته، إستقرتا في الصدر قاصدًا قتله.

تقرير الطب الشرعي، ثبت بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "عبد الله .ت"، وجود إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة و طرف مدبب، و عزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع و تمزق في الغشاء التاموري والقلب وقطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي إصابي غزير بالتجويف الصدري، والذي أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، أحالت "فني كهربائي" إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل شابًا بطعنتين في الصدر بمفك ونصل كتر إثر مشاجرة دارت بينهما في المنيرة الشرقية، بسبب تليفون "سامسونج"، و التي أجلت نظر الدعوى.