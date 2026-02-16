إعلان

دعوة عامة تنتهي في الزنزانة.. كروان مشاكل في قبضة الشرطة

كتب : مصراوي

06:10 م 16/02/2026

كروان مشاكل

في تحرك أمني سريع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"كروان مشاكل" إلى جانب صاحب كافيه في نطاق مدينة نصر، وذلك على خلفية اتهامات بتنظيم فعالية فنية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

جاءت عملية الضبط عقب توجيه دعوة عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحضور حفل داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة نصر، دون استصدار التراخيص المطلوبة لإقامة الفعالية.

وبحسب التحريات، فإن الدعوة كانت تتعلق بحفل لأحد أصدقاء المتهم، ما استدعى تدخل الجهات المعنية للتحقق من مدى قانونية الإجراءات المتبعة.

كروان مشاكل القبض على كروان مشاكل كافيه مدينة نصر حفل

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية
رمضان 2026.. قنوات عرض مسلسل "كان ياما كان"
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
