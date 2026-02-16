دعوة عامة تنتهي في الزنزانة.. كروان مشاكل في قبضة الشرطة

في تحرك أمني سريع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"كروان مشاكل" إلى جانب صاحب كافيه في نطاق مدينة نصر، وذلك على خلفية اتهامات بتنظيم فعالية فنية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

جاءت عملية الضبط عقب توجيه دعوة عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحضور حفل داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة نصر، دون استصدار التراخيص المطلوبة لإقامة الفعالية.

وبحسب التحريات، فإن الدعوة كانت تتعلق بحفل لأحد أصدقاء المتهم، ما استدعى تدخل الجهات المعنية للتحقق من مدى قانونية الإجراءات المتبعة.