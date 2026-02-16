إعلان

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة بالخرطوش والسلاح الأبيض بالزاوية

كتب : مصراوي

06:03 م 16/02/2026

الطرفان

كشفت التحريات ملابسات نشوب مشاجرة ووقوع مصابين بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

تبين نشوب مشاجرة بين 3 عاطلين إثنان منهم مصابين بجروح قطعية ورش خرطوش وطرف ثان 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية؛ لخلافات بينهم حول معاكسة الطرف الأول خطيبة أحد أفراد الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء محدثين الإصابات سالفة الذكر.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم فرد خرطوش و5 قطع أسلحة بيضاء المستخدمين فى المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم.

مشاجرة معاكسة معاكسة فتاة القاهرة الزاوية الحمراء

