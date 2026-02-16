كشفت التحريات ملابسات نشوب مشاجرة ووقوع مصابين بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

تبين نشوب مشاجرة بين 3 عاطلين إثنان منهم مصابين بجروح قطعية ورش خرطوش وطرف ثان 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية؛ لخلافات بينهم حول معاكسة الطرف الأول خطيبة أحد أفراد الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء محدثين الإصابات سالفة الذكر.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم فرد خرطوش و5 قطع أسلحة بيضاء المستخدمين فى المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم.