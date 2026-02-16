11 مصابا في انقلاب ميكروباص بعد مطار سفنكس

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن سقوط 11 مصابا، اليوم الإثنين.

ورد بلاغ إلى غرفة علميات المرور بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بعد مطار سفنكس في اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا "مجندين" بإصابات متفرقة، ونقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي والعام لتلقي العلاج، وتباينت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح سطحية وفق الفحص المبدئي.

باشرت الجهات المعنية أعمالها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع بدء التحقيق للوقوف على أسباب الانقلاب، وبيان ما إذا كان الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة أو السرعة الزائدة.