إعلان

11 مصابا في انقلاب ميكروباص بعد مطار سفنكس

كتب : مصراوي

05:59 م 16/02/2026

السيارة المنكوبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن سقوط 11 مصابا، اليوم الإثنين.

ورد بلاغ إلى غرفة علميات المرور بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بعد مطار سفنكس في اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا "مجندين" بإصابات متفرقة، ونقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي والعام لتلقي العلاج، وتباينت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح سطحية وفق الفحص المبدئي.

باشرت الجهات المعنية أعمالها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع بدء التحقيق للوقوف على أسباب الانقلاب، وبيان ما إذا كان الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة أو السرعة الزائدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص الجيزة المرور الصحراوي مطار سفنكس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حلول عاجلة للمواطن".. محافظ الإسكندرية الجديد يبدأ مهامه من الديوان العام
أخبار المحافظات

"حلول عاجلة للمواطن".. محافظ الإسكندرية الجديد يبدأ مهامه من الديوان العام
مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
أخبار مصر

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
أخبار المحافظات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر