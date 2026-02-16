إعلان

تأخيرات الرحلات الجوية في كينيا.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

06:11 م 16/02/2026

إضراب عمالي يؤخر الرحلات الجوية في المطار الرئيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

تسبب إضراب عمالي اليوم الاثنين، في تأخير الرحلات الجوية بالمطار الرئيسي بكينيا، حيث طالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل.

وأصدرت شركة الخطوط الجوية الكينية، الناقل الوطني الرئيسي في البلاد، بيانا تحذيريا للمسافرين، حثتهم فيه على التحقق من موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار جومو كينياتا الدولي بنيروبي.

إضراب عمالي في كينيا يؤخر الرحلات الجوية

وأوضح البيان أيضا أن تأخيرات عمليات مراقبة الحركة الجوية تؤثر على رحلات المغادرة والوصول، وأنه سيتم تعديل جداول الرحلات.

وأضافت الشركة: "ننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار دون تأكيد موقف رحلاتهم".

وشوهد آلاف المسافرين العالقين يجلسون خارج المطار. وأبلغت بعض العائلات وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن أقاربهم عالقون داخل صالات المطار.

وقال أحد المسافرين، الذي رفض الكشف عن اسمه أو تفاصيل أخرى، إنه "ينتظر في المطار منذ ست ساعات"، على أمل الصعود إلى الطائرة.

وأعلنت هيئة المطارات الكينية أنها اتخذت تدابير طارئة للحد من اضطراب حركة الطيران في محاولة لحل الإضراب المستمر، مؤكدة انفتاحها على الحوار البناء مع ممثلي العمال.

أصدر عمال المطار إشعارا بالإضراب في الأسبوع الماضي بعد تعثر تنفيذ اتفاقية بين السلطات والنقابة العمالية لتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور والمزايا.

يعد المطار مركزًا رئيسيا للنقل الإقليمي والدولي في كينيا وشرق إفريقيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كينيا إضراب كينيا الإضراب العمالي في كينيا إضراب كينيا العمالي مطارات كينيا أجور عمال كينيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
أخبار المحافظات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات
نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية وسط الجبال والأشجار
زووم

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية وسط الجبال والأشجار
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
حدث في 8 ساعات| حركة تغييرات موسعة في المحافظين.. ومقترح بنقل 40 شركة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| حركة تغييرات موسعة في المحافظين.. ومقترح بنقل 40 شركة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر