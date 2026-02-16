(أ ب)

تسبب إضراب عمالي اليوم الاثنين، في تأخير الرحلات الجوية بالمطار الرئيسي بكينيا، حيث طالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل.

وأصدرت شركة الخطوط الجوية الكينية، الناقل الوطني الرئيسي في البلاد، بيانا تحذيريا للمسافرين، حثتهم فيه على التحقق من موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار جومو كينياتا الدولي بنيروبي.

إضراب عمالي في كينيا يؤخر الرحلات الجوية

وأوضح البيان أيضا أن تأخيرات عمليات مراقبة الحركة الجوية تؤثر على رحلات المغادرة والوصول، وأنه سيتم تعديل جداول الرحلات.

وأضافت الشركة: "ننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار دون تأكيد موقف رحلاتهم".

وشوهد آلاف المسافرين العالقين يجلسون خارج المطار. وأبلغت بعض العائلات وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن أقاربهم عالقون داخل صالات المطار.

وقال أحد المسافرين، الذي رفض الكشف عن اسمه أو تفاصيل أخرى، إنه "ينتظر في المطار منذ ست ساعات"، على أمل الصعود إلى الطائرة.

وأعلنت هيئة المطارات الكينية أنها اتخذت تدابير طارئة للحد من اضطراب حركة الطيران في محاولة لحل الإضراب المستمر، مؤكدة انفتاحها على الحوار البناء مع ممثلي العمال.

أصدر عمال المطار إشعارا بالإضراب في الأسبوع الماضي بعد تعثر تنفيذ اتفاقية بين السلطات والنقابة العمالية لتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور والمزايا.

يعد المطار مركزًا رئيسيا للنقل الإقليمي والدولي في كينيا وشرق إفريقيا.