الداخلية تكشف كواليس قصة العثور على أجنة بشرية داخل صندوق قمامة في المنيا

كتب : محمد الصاوي

12:36 ص 16/02/2026 تعديل في 12:43 ص
    موقع العثور على أجنة
    الصندوق الذي عثر بداخله على الأجنة
    IMG_٢٠٢٦٠٢١٥_٠١٢٠٣٩
    المتهمون في واقعة جوال الأجنّة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن العثور على عدد من الأجنة بأحد المصارف بالمنيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، بالفحص تبين إنه بتاريخ 14/ الجاري تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة بإحدى القرى بدائرة المركز وبداخلهما (4 أجنة بشرية، 5 مشيمة)، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بذات القرية) وبمناقشته قرر أن رئيسه بالعمل قام بإعطائه الجوالين وطلب منه دفنهما بناءً على رغبة أرملة استشاري أمراض نساء وتوليد التي قامت بإعطائه الجوالين.

وبسؤال المذكورة (بالمعاش حالياً) أقرت بعثورها على الأجنة المشار إليها داخل عيادة زوجها "الذى كان يقوم بعمل أبحاث عليها لكونها مشوهة"، وأثناء قيامها بإخلاء العيادة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة زوجها بتاريخ 23 يناير الماضي عثرت على تلك الأجنة، وقامت بتسليمها (لأحد الأشخاص من معارفها - مقيم بدائرة المركز) لدفنها، الذى قام بإعطائهما للعامل المشار إليه، إلا أنه قام بالتخلص منهما بمحل العثور عليهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

المنيا أمن المنيا العثور على أجنة

